Nell'auto nascondeva oltre cento bombe carta, arrestato

Nella propria auto nascondeva una vera e propria Santa Barbara: oltre un centinaio di bombe carta e altri razzi e petardi. Un uomo, durante i controlli di polizia per contrastare il commercio abusivo di petardi illegali, nelle ore antecedenti il Capodanno a Torino, è stato arrestato in via Onorato Vigliani, vicino al mercato rionale, dopo che gli agenti hanno scoperto il suo arsenale. Nel mercato di corso Sebastopoli invece è stato tratto in arresto un italiano nella cui auto sono stati trovati 45 candelotti di materiale vendibile solo nelle fabbriche di esplosivi e solo a coloro in possesso di abilitazione tecnica. L'uomo inoltre, per la detenzione di artifizi pirotecnici di altra categoria, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di commercio abusivo di materiali esplodenti. Una terza persona è stata denunciata in stato di libertà per il commercio abusivo di materiali esplodenti.