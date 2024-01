Morto don Natale Raiteri, decano della diocesi di Casale

È morto oggi - a 97 anni, compiuti a Natale - nell'abitazione in via Rosselli a Casale Monferrato (Alessandria) don Natale Raiteri, decano del clero diocesano. Originario di Salabue di Ponzano, fu ordinato sacerdote il 25 giugno 1950 e nominato viceparroco della cattedrale e di Graziano Badoglio (Asti). Cinque anni dopo divenne cappellano militare, prima nell'Aeronautica, poi nell'Esercito in Friuli Venezia Giulia, partecipando anche a campi Nato in Norvegia e Svezia. Dopo avere prestato servizio alla caserma Morelli di Torino, ebbe come ultima destinazione la Bixio di Casale, congedandosi nel 1988 con il grado di tenente colonnello. In quell'anno fu nominato cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica.