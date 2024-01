Un milione per rafforzare la rete ciclabile del Torinese

Un milione di euro alle Zone omogenee dell'area metropolitana di Torino per rinforzare la rete di ciclabili così da migliorare i collegamenti dei centri abitati con le stazioni ferroviarie e i nodi di interscambio. È la cifra messa a disposizione del territorio torinese dai fondi ministeriali del programma 'Bike to rail', integrata dalla Città metropolitana con 66mila euro, e che l'ente di area vasta distribuirà ai Comuni e alle Unioni di Comuni che ne hanno fatto richiesta. Il contributo, che per ogni Zona omogenea non può superare i 150mila euro, è destinato alla progettazione di fattibilità tecnico-economica. "Il nostro obiettivo - spiegano il vicesindaco Jacopo Suppo e il consigliere delegato ai Trasporti, Pasquale Mazza - è stato coinvolgere tutto il territorio e la risposta delle Zone omogenee è stata pronta e globale, segno che hanno ormai ben introiettata la necessità di favorire sempre più la mobilità sostenibile. Il 'Bike to rail' - aggiungono - è un tassello importante del Biciplan, mirato a costruire una rete ciclabile su proposte condivise con il territorio e a rafforzare l'intermodalità tra bicicletta e trasporto pubblico su ferro e su gomma".