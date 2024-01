Incendio nel Torinese, due intossicati dal fumo

Due persone sono rimaste intossicate questa notte a causa del fumo provocato da un incendio scoppiato, poco dopo le 3.30, in un edificio di sei piani a Banchette, nel Torinese. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco il rogo si sarebbe sviluppato al primo piano del condominio, ma il fumo ha invaso in poco tempo tutti gli altri piani. Sul posto sono intervenute le squadre di Castellamonte e Ivrea e le ambulanze del 118. I due intossicati hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, ma le condizioni non sono gravi. Tutti gli altri residenti sono stati evacuati.