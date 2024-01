Il prefetto di Torino incontra i residenti di Barriera Milano

Questa mattina il prefetto di Torino Donato Cafagna, ha incontrato, nella parrocchia Maria Regina della Pace, insieme a don Andrea Bisacchi, e al mercato di piazza Foroni, alcuni residenti del quartiere Barriera di Milano. "Con la sua presenza e partecipazione alle iniziative, il prefetto ha voluto confermare l'attenzione a 360 gradi sul quartiere e l'impegno a supportare tutte quelle attività rivolte a realizzare un concreto recupero della socialità e della legalità sul territorio", spiega una nota della Prefettura. Intanto proseguono le attività di controllo delle forze dell'ordine sulle piazze di spaccio delle periferie torinesi e in particolare in Barriera di Milano. Ieri sono stati impegnati 35 uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Sono state controllate 76 persone, di cui 27 stranieri, oltre a 31 vetture e quattro esercizi commerciali, tre dei quali sono stati multati. Due gli arresti. Il primo per evasione dai domiciliari, mentre il secondo è un pusher senegalese sorpreso con 50 dosi di ecstasy pronte per essere vendute.