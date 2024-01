Regionali Piemonte: Grimaldi, il centrodestra ci vuole divisi

"Fratelli d'Italia e soci non vedono l'ora di vederci divisi per festeggiare la vittoria a tavolino e iniziare a spartirsi posti in giunta. Dobbiamo batterli per il bene di Torino e del Piemonte. Chi non capisce questo è in malafede o davvero non si merita di guidare le opposizioni in Piemonte, così come nel Paese". Lo afferma in una nota Marco Grimaldi, deputato per Alleanza Verdi Sinistra, a proposito delle Regionali in Piemonte, nel giorno in cui il Partito democratico e il Movimento Cinque stelle s'incontrano per discutere di una possibile alleanza. "Abbiamo fretta di essere più forti, non di dare ulteriori pretesti perché questa coalizione non si allarghi - continua -. Il Piemonte merita di più". Per Grimaldi "Cirio ha affamato Torino a partire dal welfare, reso la sanità piemontese sempre più preda delle mire dei privati, messo zero risorse su trasporto pubblico e sulla transizione ecologica e il lavoro".