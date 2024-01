Bertola (Europa Verde), centrosinistra Piemonte trovi candidato

"Per aumentare le possibilità di togliere il governo della regione alla peggiore destra della storia repubblicana sarebbe importante mettere insieme un'ampia coalizione. Gli encomiabili sforzi per costruirla, tuttavia, non hanno fatto altro che rallentare la partenza di una corsa già in salita. La sensazione è che il tentativo di costruire un'alternativa di governo del Piemonte si stia scontrando con interessi di partito, quando non di consenso personale. Non c'è più tempo da perdere: il tavolo del centrosinistra va riavviato al più presto, per definire il programma e il candidato presidente, entro il mese di gennaio". Ad affermarlo, in una nota, è Giorgio Bertola, consigliere regionale Europa Verde Piemonte.