Tragedia Mottarone: legale Tadini, "non è unico colpevole"

"Come dal primo giorno. Tutti puntano il dito contro Tadini per cercare di farne l'unico colpevole. Secondo noi invece le responsabilità sono anche di altri". Marcello Perillo, penalista lecchese, si fatto questa convinzione fin da subito, il 26 maggio del 2021, quando per la prima volta ha incontrato in carcere Gabriele Tadini, l'uomo del "forchettone" che si era autoaccusato di avere disattivato i freni di emergenza della cabina numero 3 della funivia del Mottarone. Quel mercoledì caldissimo non solo per la temperatura atmosferica, negli occhi di mezzo mondo c'erano le immagini delle lamiere contorte in mezzo al bosco, sui giornali si elencavano i nomi delle quattordici persone morte, e tutti stavano con il fiato sospeso per la sorte dell'unico sopravvissuto, il piccolo Eitan, che lottava tra la vita e la morte in una stanza d'ospedale a Torino. Oggi, a pochi giorni dall'apertura del processo che comincia il 17 gennaio a Verbania, e con alle spalle quasi tre anni di indagini e approfondimenti tecnici, Perillo quella convinzione la tiene ben stretta. E la spiega una volta di più all'Agi. "Io per consuetudine non punto il dito sugli altri - dice - ma come ho fatto per tutta la fase delle indagini e durante l'incidente probatorio, cercherò con i miei tecnici e con Tadini stesso di approfondire chi avrebbe dovuto fare cosa, quando e perché. Sono convinto che il processo consentirà di accertare le responsabilità di terze persone, che sono naturalmente gli imputati insieme al Tadini".