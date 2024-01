Andrea Mina nuovo direttore del 118 di Alessandria

Andrea Mina, 43 anni, medico, anestesista rianimatore, è il nuovo direttore della Sc emergenza sanitaria territoriale 118 Alessandria. Lo comunica, con una nota, l'Azienda sanitaria Zero Piemonte. Ha lavorato all'Aou San Luigi di Orbassano e nella Rianimazione del Dea delle Molinette di Torino. Passato al 118 del capoluogo di regione, gli è stata affidata la responsabilità della struttura semplice coordinamento postazioni territoriali. Dal 2014 è medico rianimatore anche nel servizio regionale di elisoccorso. Dal 2023 lavora in Azienda Zero; svolge inoltre attività di docenza ai medici in formazione specialistica e agli studenti dell'Università di Torino. "Questa nomina è un passaggio importante per noi e tutto il sistema 118 e siamo certi di avere messo a disposizione di Alessandria un professionista", sottolinea Gianluca Ghiselli, direttore sanitario Azienda Zero. "Fin da ragazzo ho coltivato la passione per l'emergenza sanitaria e avere raggiunto questo traguardo mi inorgoglisce - confida Mina -. Questo importante ruolo che mi è stato affidato mi permetterà di lavorare quotidianamente e attivamente al miglioramento del sistema".