Uliano (Fim), "sugli incentivi auto si proceda in fretta"

"Se il tetto Isee fosse stato un po' più alto sarebbe stato meglio perché allarga i potenziali acquirenti. L'importante comunque è procedere in fretta e che diventino esecutivi rapidamente". Lo ha detto Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl, che ha presentato a Torino il report sulla produzione e l'occupazione negli stabilimenti Stellantis. "E' negativo che si parli da luglio di piano incentivi perché chi vuole comprare un veicolo sostenibile aspetta. Questo annuncio bloccherà i consumatori finché non vedranno il Dpcm", ha aggiunto Uliano. "Siamo stati rassicurati sugli effetti positivi che queste misure possono avere sugli stabilimenti Stellantis, unico produttore nel nostro Paese. Naturalmente non influiranno su Maserati o Grecale, ma su 500 elettrica, Panda, modelli ibridi di Melfi". Quanto al possibile arrivo di un altro produttore di auto in Italia, magari cinese, Uliano ricorda che il sindacato "lo sollecita da tempo, al di là della nazionalità": "La Cina - osserva - sembra avere interesse ad avere una base in Europa, in questo caso meglio lo faccia da noi. Abbiamo chiesto al governo mettere in campo incentivi per attirare altre produzioni, ben vengano, ma finora non vediamo nulla, nonostante qualche tentativo come quello nella Motor Valley. Sarebbe meglio se fosse un produttore non di nicchia, ma in questo caso è complessa la localizzazione, bisogna vedere se nell'area torinese c'è questa disponibilità. A oggi nessuno si è fatto avanti".