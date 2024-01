Associazione francoprovenzale contesta comunicato Lega

In merito all'ordine del giorno dello scorso 30 dicembre della Lega per la valorizzazione di lingua e cultura francoprovenzale "non si comprende bene il contenuto del recente comunicato stampa della Lega sul francoprovenzale. La nostra lingua è già riconosciuta ai sensi della legge 482 del 1999, che già prevede appositi finanziamenti. Non è dunque la prima volta che in Parlamento si cita il patois delle nostre vallate, che fa già parte a pieno titolo delle lingue tutelate dall'articolo 6 della Costituzione, dunque non esiste alcuna primogenitura attraverso un semplice ordine del giorno. Semmai, sarebbe stato più logico, in fase di Finanziaria, incrementare i finanziamenti della legge citata in premessa e questo non risulta essere stato fatto". Ad affermarlo, in una nota, è Effedipi, Associazione di studi e ricerche francoprovenzali di Ronco Canavese (Torino). "Segnaliamo che nel comunicato non vengono comprese nell'area francoprovenzale la media Val di Susa e la Val Sangone. Inoltre, la bandiera che compare nella foto allegata al comunicato non è il vessillo di tutta l'area francoprovenzale, bensì trattasi della bandiera creata dalla nostra associazione nel 1997 per rappresentare i gruppi francoprovenzali del Piemonte in occasione dei raduni dei 'patoisants'; il logo 'rosone a sei petali rosso e bianco' è il marchio regolarmente registrato della nostra associazione. L'utilizzo dei nostri emblemi che si ha modo di riscontrare in alcuni ambiti trova essenzialmente la sua causa in una spregiudicata appropriazione, a cui hanno fatto seguito diffide, ha generato confusione e in alcuni casi danni di immagine alla nostra associazione. Constatato l'uso improprio di logo e bandiera nel comunicato in oggetto, rendiamo noto che la nostra è un'associazione esclusivamente culturale ed apartitica e non ha niente a che vedere con l'iniziativa della Lega".