Caso Pozzolo: il suo difensore è un sindaco anti-botti

Da sindaco di Vercelli cinque giorni fa auspicava via social "una festa di capodanno in piena sicurezza per tutti" ricordando "i divieti del regolamento comunale posti per fronteggiare il pericolo proveniente dall'utilizzo i fuochi pirotecnici e fragorosi botti illegali". Il 2 gennaio Andrea Corsaro, da avvocato, ha assunto la difesa di Emanuele Pozzolo, il deputato Fdi indagato dalla procura di Biella per il caso del 31enne ferito da un colpo di pistola a Rosazza nel corso di una serata di festeggiamenti. È sindaco dal 2019, anno in cui è diventato anche presidente di Anci Piemonte, ed è sostenuto da una coalizione di centrodestra. Fino allo scorso aprile Pozzolo è stato uno degli assessori della sua giunta. A manifestare apprezzamento per la sua scelta di prenderne la difesa c'è Paolo Tiramani, ex sindaco di Borgosesia ed ex esponente della Lega: "Molti - scrive su Facebook - potevano stare alla larga dal caso per opportunità mediatica. Lui invece si dimostra uomo e non ha problemi ad affrontare una situazione professionale spinosa".