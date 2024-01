Rintracciato l'allevatore scomparso nel Cuneese, atto volontario

Si sono concluse stamattina le ricerche dell'allevatore 33enne di nazionalità indiana, dipendente di un'azienda agricola di Bra, in provincia di Cuneo, scomparso dall'abitazione nella serata di martedì 2 gennaio. Si è trattato, a quanto emerge, di un allontanamento volontario: l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri in un bar di Savigliano, sempre nel Cuneese. A denunciare la sua scomparsa era stato il datore di lavoro, nel pomeriggio di mercoledì. L'allevatore era sparito senza alcun preavviso, lasciando il cellulare in azienda. In seguito la sua bicicletta era stata ritrovata nell'autogrill Rio Colorè, lungo l'autostrada A6. La Prefettura aveva perciò attivato il piano provinciale di ricerca scomparsi, organizzando perlustrazioni nelle aree di campagna vicine. Alle attività hanno partecipato, oltre agli stessi militari dell'Arma, i volontari della protezione civile e le squadre dei vigili del fuoco inviate dal comando di Cuneo e dai distaccamenti volontari di Fossano e Sommariva del Bosco. Da Torino i vigili del fuoco avevano inviato anche un elicottero per coadiuvare le azioni di ricerca.