SACRO & PROFANO

"Madonna madre delle checche", Bibbia queer per una fede Lgbtq

Pubblicata da un editore cattolico per offrire ai fedeli una lettura "radicalmente inedita della Sacra Scrittura" in ossequio alla ideologia gender. Opera dedica alla Murgia. E a Pinerolo il vescovo Olivero trasforma un brano degli U2 in un canto liturgico

Una casa editrice cattolica assai nota – Edizioni Dehoniane Bologna (EDB) – ha pubblicato un testo che è il preludio ad una operazione teologico-culturale e politica dalle grandi ambizioni. Stiamo parlando della Bibbia Queer, un commentario di ben 1136 pagine a cura della pastora Mona West e dell’ex gesuita Robert E. Shore-Goss che raccoglie testi di studiosi, rabbini, pastori e preti cattolici che trattano delle «teorie femministe, queer, decostruzioniste, decoloniali e utopiche» al fine di offrire ai fedeli una lettura «radicalmente inedita della Sacra Scrittura». Il regista editoriale dagli scopi più che conclamati – ridurre il gap con quelle confessioni religiose d’oltreoceano e del nord-Europa in cui la teologia queer è già ampiamente conosciuta e da tempo in voga – è Alberto Melloni, il patron della “Scuola di Bologna”, alfiere di quella corrente ermeneutica dominante – specialmente a Torino – che interpreta il Vaticano II come rottura e discontinuità.

Proscrivendo il matrimonio, la monogamia e ogni struttura sociale consolidata – diventati improvvisamente antibiblici e oppressivi – il poderoso volume si pone come un primo passo volto a destrutturare e scardinare la teologia esistente e andare ben oltre l’anelito ad ogni forma di inclusione. L’autentico messaggio cristiano andrebbe cercato nelle queerness secondo il lascito di Michela Murgia alla quale, non a caso, viene dedicato il volume. In esso, il direttore delle EDB e docente di teologia all’Università Cattolica di Brescia, don Gianluca Montaldi, scrive senza esitazione alcuna: «Il pensiero binario è letteralmente velenoso» e l’ex monaca benedettina Selene Zorzi: «Il Dio biblico è un Dio queer: è eccessivo nel suo amore per gli esseri umani e perciò fuori di sé».

Non potendo dare conto di una tale imponente opera ci limitiamo ad alcune perle che abbiamo spigolato qua e là e che riguardano la Vergine Maria nel commento al Vangelo di Luca della teologa argentina Marcella Althaus-Reid, secondo la quale «la storia del concepimento di Gesù è diventato il «mito di una donna senza vagina. Maria è venerata per la sua subordinazione a un Dio maschio, e il mito è stato sacralizzato in una teo-ideologia che ha danneggiato le donne» (pag.643). Occorre allora «rendere Maria Queer del cielo e Madre delle checche, recuperando la sua sessualità e ricollegandola all’esperienza femminile», così sulla Natività: «Come Maria, molte lesbiche rompono l’economia dell’eterosessualità obbligatoria scegliendo di rimanere incinte con una varietà di metodi non tradizionali» (pag. 645).

Al suo apparire in edizione italiana la Bibbia Queer non poteva non avere l’entusiastica approvazione dell’ex priore di Bose, Enzo Bianchi, che ne ha scritto con toni commossi come di un’opera tanto «attesa e oggi più che mai necessaria». Essa aiuterebbe a comprendere come l’orientamento sessuale sia un «enigma» di cui non si deve avere paura ma che occorre «prendere sul serio perché parte complessa dell’umano. Là dove ci sono storie d’amore, c’è l’amore sempre vulnerabile, c’è l’amore sempre vulnerabile, la necessità del perdono, della fiducia sempre da rinnovare, la fatica della fedeltà, mai piena. L’amore, che è il fine della relazione, è più grande della condizione in cui si è abilitati ad amare. Questo è l’umanissimo messaggio della Bibbia Queer». Insomma, San Paolo e secoli di magistero e dottrina cristiana si sono sempre sbagliati perché Love is love.

***

La Dichiarazione Fiducia Supplicans ha suscitato – in un moto di autentica sinodalità non guidata dall’alto e per questo vista con sospetto – una reazione inattesa dove intere conferenze episcopali hanno annunciato la non applicazione del documento sulla benedizione delle coppie gay. La reazione è interessante perché non riflette la divisione tra conservatori e progressisti la quale – qualunque cosa dica il papa che la nega – spacca sempre di più la Chiesa, ma mette insieme vescovi e cardinali africani, orientali e del Sudamerica sempre ossequiosi delle direttive vaticane ed evidenzia la vastità di un inedito schieramento anti-bergogliano. Sono quelle famose «periferie» che i progressisti esaltano come portatrici di autentici valori umani e religiosi. E questo mentre la Dichiarazione è stata fatta propria dai vescovi mondanizzati di paesi come il Belgio, la Germania o la Svizzera dove il cattolicesimo è in via di rapida estinzione. Gli italiani, naturalmente, sono rimasti muti aspettando di vedere come si metteranno le cose per poi esercitare l’arte dell’equilibrismo insignificante in cui sono maestri.

Così due giorni fa, lo stesso dicastero della dottrina della fede ha corretto il tiro in maniera peraltro piuttosto grottesca, per cui si potrebbe dire che il rattoppo appare peggio del buco. In essa si ribadisce ad ogni piè sospinto che nulla è innovato nella dottrina tradizionale e che Fiducia Supplicans rappresenta soltanto uno «sviluppo» della comprensione teologica delle benedizioni – si benedicono le «coppie» ma non le «unioni» – e via sofisticando. Siamo quindi di fronte a benedizioni che sono sacramentali anonimi, come i famosi «cristiani anonimi» di Karl Rahner, cioè quelli che sono cristiani senza saperlo di esserlo perché in fondo l’essere cristiano appartiene non alla grazia ma alla natura che è tutt’uno con la grazia a livello di conoscenza. Giustamente, qualcuno ha notato che siamo dinanzi a benedizioni che vogliono essere tali senza dare la parvenza di esserlo. Interessante è che la Dichiarazione ha comunque scontentato – e dal loro punto di vista non gli si può dare torto – i movimenti cristiani di integrazione omosessuale, come quello cileno che l’ha definita una «nueva e intolerable forma de exclusión» e «una medida apartheid». Don Simone Bruno invece, direttore editoriale del Gruppo San Paolo, invita a «resistere e dimostrare che le unioni tra persone separate e divorziate e tra le persone dello stesso sesso non sono “peccaminose”» e quindi possono essere benedette contro «la cecità ottusa dei tradizionalisti irrecuperabili che evidentemente non hanno capito il messaggio evangelico e che si ostinano a chiudersi nella loro arida e insensata malvagità…». Povero don Alberione.

***

Sulle orme del cardinale Tucho Fernández, autore di Fiducia Supplicans nonché del manuale pratico Sàname con tu boca. El arte de besar, si è posto monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo il quale, durante la Messa di Natale, ha aggiornato il repertorio dei canti in uso in cattedrale, inserendo l’ormai un po’ vecchiotto (1987) brano degli U2 I Still haven't found what I'm looking for. Esso è un inno alla ricerca di «un qualcosa» dai vaghi riferimenti spirituali, ma anche alla passione e all’amore: «Ho baciato labbra dolci / Sentito il ritrovato vigore sulla punta delle sue dita / Bruciava come il fuoco / Questo desiderio ardente / Ho parlato la lingua degli angeli / Ho tenuto per mano un diavolo / Era calda la notte / Io ero freddo come una pietra». Un esempio plastico di quel «progressivo affinamento della sensibilità e dei repertori, rispetto all’azione liturgica, al valore dei testi e delle musiche», in un campo dove si tratta più che mai di «lavori in corso» e nei quali «una nuova sensibilità musicale potrà sicuramente giovarsi di una più profonda sensibilità liturgica» che, secondo il liturgista maximo, don Paolo Tomatis, contraddistingue i decenni trascorsi. L’importante è non dare preminenza al canto gregoriano o fare uso dei canti in latino, come pure espressamente chiedeva il Concilio (SC.116) che in questo, come in altri casi, può essere tranquillamente obliterato. Non per nulla l’istituto diocesano di musica e liturgia (IML) è conosciuto come Istituto di musica leggera.

***

Un bell’esempio di inclusione e sinodalità si è avuto nella parrocchia di St. Stanislaus a New Haven nel Connecticut dove il vescovo – consigliato dal nunzio apostolico negli Usa, il cardinale Christophe Pierre – ha cacciato senza spiegazioni i troppi fedeli che da decenni affollavano la Messa antica che da ogni domenica vi veniva celebrata, invitandoli a recarsi nella città vicina distante cinquanta chilometri.