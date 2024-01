Pozzolo verrà riascoltato a Biella, con altri testimoni

Il deputato Emanuele Pozzolo sarà sentito ancora una volta dalla procura di Biella dopo che, con tempi ancora non noti, arriveranno dal Ris di Parma gli esiti dell'esame dello Stub, l'esame per cercare tracce di polvere da sparo, effettuato sulle sue mani e sui suoi abiti. Vestiti non consegnati però agli investigatori, dopo la notte di San Silvestro già trascorsa a raccontare la sua versione dell'accaduto. Pozzolo è indagato per lesioni colpose, accensioni pericolose e omessa custodia di armi, perché dalla sua pistola a Capodanno, alla fine di una festa nel Biellese, era partito un colpo che aveva ferito lievemente uno dei presenti, che ha poi presentato querela contro di lui. È Luca Campana, 31 anni genero del caposcorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro, altro partecipante alla festa, il quale però aveva riferito che al momento dell'incidente non era più nei locali della proloco di Rosazza, dove si era svolta. Agli atti per ora ci sono sia Pozzolo che Campana che negano di avere sparato, oltre alle ricostruzioni di quasi tutti i presenti La procura la prossima settimana, secondo quanto si apprende, potrebbe sentire anche Delmastro. Le testimonianze già rese intanto hanno chiarito voci che erano emerse nei giorni scorsi: non ci sarebbero stati altri spari prima del fatto, né erano stati accesi fuochi d'artificio, in quanto la stessa sindaca Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario, aveva emesso un'ordinanza che vietava lo scoppio di botti e petardi sul territorio comunale.