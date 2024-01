Per l'Epifania 300mila italiani negli agriturismi

Sono circa 300mila gli italiani che hanno scelto di trascorrere l'Epifania in una struttura agrituristica e all'insegna della tradizione. Lo indica una stima della Coldiretti. Numerose, rileva l'organizzazione agricola in una nota, le iniziative promosse dalle aziende di Terranostra e Campagna Amica in tutta Italia. Per esempio, nell'agriturismo La Quercia in Località Prandina (Verona) si è deciso di rispettare la tradizione di 'Brusar la vecia', mentre nell'agriturismo Canto di Primavera del sogno antico a Forottoli (Pistoia) per il pranzo è stato organizzato l'arrivo della Befana e in quasi tutta la Toscana si è scelto di portare a tavola i tradizionali befanini, i biscotti aromatizzati al rum tipici dell'Epifania. "Il successo degli agriturismi è spinto dalla riscoperta del valore storico, culturale ed ambientale dei piccoli borghi che ospitano appena il 16% della popolazione nazionale, ma - osserva la Coldiretti - rappresentano il 70% del numero totale dei comuni italiani e il 54% dell'intera superficie italiana". In queste realtà, inoltre, "nasce il 92% delle produzioni tipiche nazionali", indica l'indagine Coldiretti/Symbola. Con l'Epifania è tornata anche la tradizionale calza della Befana, che secondo un'indagine Coldiretti/Ixé è stata appesa nel 52% delle case (52%) ed è stata protagonista in molti mercati di Campagna Amica in tutta Italia, dalla calza contadina a Roma, al Circo Massimo, alla 'calza sospesa' di Foggia. Con cioccolato e caramelle, nelle calze sono tornati fichi e prugne secche, nocciole, noci e biscotti fatti in casa.