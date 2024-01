Ricordato Piersanti Mattarella a 44 anni dall'omicidio

Sono trascorsi quarantaquattro anni da quella mattina dell'Epifania in via della Libertà a Palermo. Piersanti Mattarella, alla guida della propria Fiat 132, stava per recarsi a messa insieme alla moglie Irma Chiazzese, al suo fianco, alla suocera Franca e alla figlia Maria, sedute sul sedile posteriore. Un sicario si avvicinò all'automobile e uccise il presidente della Regione siciliana con colpi di rivoltella calibro 38 attraverso il finestrino, che venne frantumato. Per ricordare quella tragica giornata si è svolta stamattina nel capoluogo siciliano la commemorazione dello statista che sosteneva che "la Sicilia doveva mostrarsi con le carte in regola". Il politico era originario di Castellammare del Golfo nel Trapanese e anche lì stamane si è snodato un corteo che, dall'ingresso del cimitero, ha raggiunto la chiesetta del camposanto dove è stata deposta una corona d'alloro sulla sua tomba. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha partecipato nella parrocchia San Luigi Gonzaga di Palermo alla Santa Messa in ricordo del fratello, celebrata in forma privata alla presenza dei soli familiari del Capo dello Stato. "L'Italia onora oggi la memoria di Piersanti Mattarella. È uno dei tanti eroi che, con il loro coraggio e la loro integrità, hanno insegnato al popolo italiano che è possibile combattere la criminalità organizzata e occuparsi della cosa pubblica senza cedere al puzzo del compromesso morale. Sono trascorsi quarantaquattro anni dal suo sacrificio, ma il tempo non ha scalfito minimamente la forza dell'esempio di Piersanti Mattarella. Anche nel suo nome proseguiremo il nostro impegno quotidiano per liberare, una volta per tutte, la nostra Patria dal cancro mafioso", afferma la premier Giorgia Meloni. "Allievo di Aldo Moro, aveva avviato una importante rivoluzione in Sicilia all'insegna della lotta alla speculazione edilizia e a favore di una maggiore trasparenza. Fu il volto del cambiamento in una Regione restia a voler cambiare", sottolinea il presidente del Senato Ignazio La Russa. "In tale dolorosa ricorrenza desidero rinnovare, a nome mio personale e della Camera dei deputati, le espressioni della più sentita vicinanza ai familiari. Rinnovo oggi al Presidente della Repubblica un particolare pensiero, nel ricordo di un uomo integerrimo e coraggioso, che rimarrà sempre una figura di riferimento per il Paese. Ne onoriamo la memoria", dichiara il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La cerimonia in via Libertà è stata celebrata davanti alla lapide sul luogo del delitto a pochi passi dall'abitazione in cui il politico viveva. Presenti alla deposizione della corona d'alloro, oltre a Bernardo, Andrea, Piersanti e Maria Mattarella, anche il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato, il deputato regionale Marco Intravaia, il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, l'ex sindaco Leoluca Orlando, il segretario regionale del Pd siciliano, Anthony Barbagallo e Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione. "A 44 anni dalla tragica uccisione per mano mafiosa, resta ancora vivo il ricordo del presidente Piersanti Mattarella, simbolo di legalità e di alta politica, improntata sul dialogo e il servizio ai cittadini. Il suo impegno per la comunità è stato rivolto al contrasto dell'influenza di Cosa nostra sulla società civile", osserva Lagalla. "La sua attività di legislatore - sostiene Barbagallo - e di politico aperto al cambiamento senza cedere a compromessi di qualunque genere devono essere il faro che guida ciascuno di noi che, facendo politica, intende assumersi la responsabilità di amministrare la cosa pubblica". Firenze dedicherà a Piersanti Mattarella una strada: "Vogliamo onorare - ha detto il sindaco Dario Nardella - uno dei politici italiani che maggiormente si è distinto per aver portato avanti la cultura della legalità".