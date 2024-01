Alessandria, befana con l'autoscala e babbo natale all'Infantile

Come da tradizione per il 6 gennaio, la befana dei vigili del Fuoco si è calata dall'autoscala davanti alle vetrate dei reparti dell'ospedale infantile di Alessandria. Impersonata dal caporeparto Roberto Grillo, è stata accompagnata da babbo Natale, alias l'ispettore Giovanni Suppa. Consegnata al personale una trentina di sacchetti con dolciumi e altri regali, da distribuire ai piccoli pazienti. Un'altra decina - come fa sapere Roberto Valorio, presidente Associazione vigili del fuoco - è andata ai bimbi al Pronto Soccorso, "per addolcire, in qualche modo, l'attesa". Sempre al 'Cesare Arrigo', già ieri, visita del corpo di polizia penitenziaria della sezione circondariale degli istituti cittadini. Oltre ai dolci, anche giochi. Presenti rappresentanti della Cooperativa Fuga di Sapori, che impegna i detenuti nel percorso di recupero: regalati alcuni decoder.