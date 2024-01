Torino, imbrattata la lapide in memoria del maresciallo Berardi

La lapide che a Torino, in largo Belgio, ricorda il maresciallo della polizia Rosario Berardi, assassinato dalle Brigate Rosse il 10 marzo 1978, è stata imbrattata. A denunciare l'atto vandalico è il figlio Giovanni. Un grosso graffito, in gergo una 'tag', è stato eseguito da qualche writer sul muro e ha deturpato la targa in memoria di Berardi, posta a pochi metri da dove venne ucciso sotto i colpi dei brigatisti. "Stamani mi sveglio e subito dopo come tutte le sante domeniche, voglio portare i fiori alla lapide che ricorda l'assassinio di mio padre ed ecco cosa, ancora per l'ennesima volta in che condizioni ritrovo la lapide, non so quante volte è già successo ma ancora una volta ritrovo questo indefinibile vile gesto", spiega Giovanni Berardi, che è anche presidente dell'Associazione Europea Vittime del Terrorismo. Quest'anno sarà il 46esimo anniversario dall'omicidio. Non è la prima volta che la lapide viene vandalizzata, anche con slogan contro la polizia.