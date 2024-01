Lo Russo, Tricolore è un simbolo di valori fondamentali

"Oggi celebriamo i 227 anni di un simbolo di comunità e coesione, che continua a rappresentare valori come unità, libertà, democrazia. Valori fondamentali del nostro Paese e dell'Europa, attorno ai quali dobbiamo stringerci e che dobbiamo impegnarci, oggi più che mai, a tramandare alle nuove generazioni". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in occasione della Giornata Nazionale della Bandiera che - sottolinea -, "è da sempre uno dei simboli più profondi del Paese. Ci fa emozionare, commuovere, esaltare. Ci rende comunità, al di là di differenze e divisioni". "La prima volta che ho indossato la fascia tricolore da sindaco di Torino - ricorda Lo Russo- è stata una forte emozione: senso di responsabilità, ma anche consapevolezza di ciò che quei tre colori insieme significano e quanto la nostra città ha dato e rappresentato nella storia dell'Italia unita". "La nostra bandiera - conclude - è un simbolo per il Paese e per me ha sempre rappresentato lo stimolo a fare meglio, a credere nell'importanza dell'impegno personale e nel lavoro per il bene della comunità".