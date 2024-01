FI: domani conferenza con Tajani su nuovi ingressi e congressi

Lunedì 8 gennaio alle ore 11.30 presso la sede di Forza Italia a Roma in Via in Lucina 17 avrà luogo una conferenza stampa presieduta dal segretario nazionale del partito, Antonio Tajani. Sarà l'occasione per presentare altri nuovi ingressi in Forza Italia, illustrare alcune importanti iniziative che si terranno nei prossimi mesi e per fare anche il punto sulla stagione congressuale, a cominciare dal congresso nazionale del 23 e 24 febbraio.