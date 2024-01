SCIUR PADRUN

Confindustria, Piemonte su Orsini (ma osserva le mosse di Garrone)

Lo stato maggiore è in larga parte pronto a sostenere l'emiliano, con la solita eccezione di Cuneo: Gola da "bonomiano" di ferro vira su Marenghi. La partita potrebbe cambiare qualora Mr. Erg scenda in campo. Le ambizioni di Marsiaj in viale dell'Astronomia

Più che oltre l’Appennino il Piemonte industriale sembra guardare verso la via Emilia provando a giocare un ruolo, seppur non da protagonista ma di peso, per quel West da sempre predominante nella sua parte lombarda nei giochi per viale Astronomia. Giochi che formalmente devono ancora incominciare, ma già vedono profilarsi alcuni dei nomi che connoteranno la battaglia per la successione a Carlo Bonomi nella guida di Confindustria.

E pur in questa fase dove i contorni e le posizioni sono strategicamente ancora sfumati, così come alcune candidature, è su quella dell’emiliano Emanuele Orsini che si attesta il sistema confindustriale piemontese, sia pure confermando anche in questo caso come nella competizione che portò all’elezione di Bonomi, l’eccezione cuneese. L’associazione della Granda guidata da Mariano Costamagna, ma dove resiste solido il potere reale dell’ex presidente Mauro Gola, al momento pare imboccare una strada diversa e alternativa rispetto al resto della regione, puntando sul lombardo Alberto Marenghi, industriale delle cartiere, ma soprattutto bonomiano di ferro.

Mosse e corse, forse in alcuni casi, un po’ azzardate rispetto alla road map ancora da tracciare, a partire dalla scelta dei saggi che è uno dei primi passi del rituale verso le designazioni, ma questo è al pari un rito non codificato che accompagna ogni rinnovo del vertice datoriale nazionale. E tra le mosse di accompagnamento non mancano, come sempre incontri più o meno informali e altrettante discese in campo prospettate o vagheggiate. Prima di Natale uno di questi incontri, promosso dalla signora della farmaceutica Diana Bracco, ha visto la presenza tra gli altri di Marco Tronchetti Provera ed Emma Marcegaglia. In quell’occasione sarebbe emerso un consenso sul profilo dell’industriale genovese Edoardo Garrone, rampollo della famiglia di petrolieri che ha saputo anticipare i tempi volgendo verso il green. E sul versante verde ed ecosostenibile si pone pure colui che potrebbe giocare un derby confindustriale della Lanterna, ovvero l’imprenditore siderurgico Tonino Gozzi, che con la sua Duferco ha abbandonato gli altiforni per virare sull’elettrico.

Da tempo, mai come stavolta, gli sguardi dell’imprenditoria italiana sono volti alla Liguria con quel possibile duello che, tuttavia, al momento non pare appassionare i confinanti piemontesi. A Torino, incominciando dal presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay, il quale s’appresta a subentrare a Giorgio Marsiaj sulla tolda di via Fanti, così come nel resto del Piemonte con la citata eccezione cuneese propende, per ora, verso Orsini. Con la possibilità di valutare l’opzione ligure nel caso in cui Garrone scenda davvero in campo. Il nome dell’industriale genovese, come viene fatto notare la ambienti imprenditoriali piemontese, è uno di quelli che potrebbe indurre a rivedere le posizioni ad oggi abbastanza favorevoli verso l’industriale emiliano, apprezzato sotto la Mole non solo per la sua nota distanza da Bonomi, ma pure per la molteplicità delle sue attività in quella auspicata coniugazione tra manifattura “tradizionale” e settori innovativi.

Orsini mercoledì sarà a Torino per una serie di incontri e anche questo viene letto come un segnale dell’interesse dell’imprenditoria piemontese verso l’attuale vicepresidente nazionale con delega a Credito, Finanza e Fisco, apprezzato in questo suo ruolo specie nel corso della pandemia in cui si sono dovute decidere le misure di emergenza da adottare. “Grazie alle misure messe in campo in quel periodo le imprese hanno potuto usufruire di 300 miliardi di finanziamenti con 2,8 milioni di operazioni e 140 miliardi di moratorie”, sono i dati che Orsini tiene a mente e ricorda nel percorso di avvicinamento al vertice di viale dell'Astronomia. Un nome, il suo, conosciuto non solo come quello di un uomo che ha doti solide da manager, innestate su un profilo non puramente imprenditoriale ma anche gestionale, pur con albero genealogico legato a un’impresa storica. Il padre Carlo ha partecipato alla fondazione di Ceramiche Sinter, poi Ceramiche Ragno. Oggi Orsini, tra le altre, riveste le cariche di amministratore delegato di due aziende e nel controlla altre quindici, spaziando dalle costruzioni ai salumifici.

Ma è soprattutto il profilo distante da quello dell’uscente Bonomi a conquistare, per il momento, la gran parte degli industriali piemontesi dove cresce sempre più la spinta verso un rinnovamento e un allontanamento da quelle figure che, per dirla con una battuta che circola negli ambienti “pensano soprattutto a promuovere se stesse”. Il riferimento al tentativo di Bonomi di scalare la Lega Calcio e quello ancora attuale che mira alla presidenza dell’Università Luiss (nonostante non abbia la laurea) è palese. E in Piemonte... basta osservare i movimenti di fine 2023.

Non troppo velato pure quello all’attuale numero uno di via Fanti, che dopo la fondamentale “riforma delle vocali”, ovvero l’aver mutato l’insegna Unione Industriale in Unione Industriali, incurante delle 77 primavere, nel ventaglio di futuri incarichi pare abbia puntato gli occhi su una delle 13 vicepresidenze di Viale Astronomia. Ma se qualcuno pensa così di toglierlo di mezzo dalle questioni torinesi potrebbe restare presto deluso: il vegliardo patron di Sabelt, infatti, vuole nel suo carniere la presidenza della Camera di Commercio. Preparate i popcorn.