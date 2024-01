Giovane cade da balcone e muore ad Alessandria, indagini

Saranno le indagini, affidate alla squadra mobile della Polizia di Alessandria ad accertare le circostanze e la dinamica di quanto accaduto la scorsa notte, intorno alle 4, in un caseggiato nel centro della città, a pochi passi dalla Cattedrale: un ragazzo di origini rumene di 21 anni è precipitato dal secondo piano, perdendo la vita. Gli agenti della scientifica, subito intervenuti, hanno delimitato l'area. Sembra che il giovane fosse appena arrivato dalla Romania in città. Al momento non si conoscono altri particolari: secondo quanto si è appreso nell'appartamento da dove il ragazzo è caduto erano presenti alcuni suoi connazionali.