Sciolta l'Unione Colli del Monferrato

Tornano in capo ai singoli Comuni le funzioni associate svolte da Villafranca d'Asti e Baldichieri d'Asti attraverso l'Unione Colli del Monferrato. L'Unione ha infatti concluso l'attività. Il recesso, esercitato dal Comune di Villafranca, è stato deliberato. Con sede a Villafranca e presieduta dal sindaco Anna Macchia, l'Unione ha lavorato nell'azione di semplificazione amministrativa per le pratiche edilizie presentate da cittadini e imprese. "Recedere dall'Unione è stata una decisione ponderata e tutt'altro che facile - spiega il primo cittadino -. Siamo certi che la nostra collaborazione con Baldichieri proseguirà su versanti che già ci vedono concretamente lavorare insieme (come il Distretto del Mastodonte, anche con altri dodici centri della Valtriversa) o che puntano a unire le forze per obiettivi irrinunciabili, come l'apertura del casello autostradale della Torino-Piacenza a Villafranca auspicata, ancora recentemente, da ventisette Comuni".