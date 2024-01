Uil Scuola Piemonte, "no all'autonomia differenziata"

"Il 16 gennaio inizia in Senato la discussione sul disegno di legge sull'autonomia differenziata. La sua eventuale approvazione definitiva avrebbe, a nostro avviso, conseguenze disastrose. Aumenterebbe le divisioni e le disuguaglianze". Lo afferma la Uil Scuola Piemonte che invita tutti i senatori e i deputati eletti in Piemonte 'a dire no a un disegno di legge che divide, che non include, a dire no a un sistema che frammenta il Paese'. . "Noi crediamo - spiega la UIl - in un sistema scolastico nazionale, statale, gratuito, inclusivo, universale". Con l'autonomia differenziata "le ragazze e i ragazzi del nostro Paese non avrebbero le stesse opportunità, gli stessi strumenti. La scuola è accoglienza, è integrazione, è unità. La scuola non può ancora una volta essere fonte di scontro politico/partitico. La scuola va preservata, custodita e difesa. La scuola ha bisogno di investimenti, di riforme, di organici certi e stabili".