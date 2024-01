GIUSTIZIA

Caso Ferragni e pandoro Balocco, ora l'ipotesi di reato è truffa

La Guardia di finanza di Milano ha depositato in procura la prima informativa nell'inchiesta sulla campagna dell'influencer legata alla beneficenza in favore del Regina Margherita di Torino. Altro che frode in commercio, la vicenda si aggrava

L’indagine del procuratore Eugenio Fusco, a capo del dipartimento Antitruffe della procura di Milano, potrebbe portare all’iscrizione per l’ipotesi di truffa piuttosto che di frode in commercio, come precedentemente ipotizzato, nell’inchiesta che vede protagonista Chiara Ferragni e la ditta Balocco, finora senza indagati e titolo di reato. L’informativa del Nucleo di polizia economico giudiziaria della Guardia di Finanza, infatti, avrebbe valorizzato una serie di email nelle carte acquisite nell’istruttoria dell’Antitrust.

Come si ricorderà, l’Authority ha sanzionato la nota influencer milanese e la casa dolciaria piemontese per la campagna promozionale di Natale 2022 del Pink Christmas, il pandoro che avrebbe dovuto sostenere l’ospedale Regina Margherita di Torino. Si era lasciato intendere che acquistando il pandoro, si sarebbe sostenuta la ricerca sull’osteosarcoma e sarcoma di Ewing per comprare un nuovo macchinario, ma in realtà la somma era stata già stanziata. Dopo il grande clamore per la sanzione di un milione di euro, Ferragni ha chiesto scusa in un video su Instagram che, in verità, lungi dal chiudere il caso ha generato ulteriori polemiche. Inoltre, si sono aperte altre indagini riguardanti l’attività di promozione-beneficenza svolta in questi anni da Ferragni (come le uova di Pasqua e le bambole)

Per quanto concerne la vicenda del pandoro, le aziende Fenice e TBS Crew, che gestiscono i marchi e i diritti di Chiara Ferragni, insieme a Balocco, avrebbero pubblicizzato il pandoro “Pink Christmas” (al costo di due volte e mezzo il prezzo del pandoro normale) facendo pensare alle persone che una parte dei soldi andasse all’ospedale infantile di Torino per sostenere la ricerca su due tipi di cancro e comprare una nuova attrezzatura diagnostica. In realtà, Balocco aveva già donato soldi all’ospedale a maggio 2022, molto prima del Natale. Le aziende di Ferragni, anche se hanno guadagnato più di 1 milione di euro con questa mossa, non hanno effettivamente contribuito in alcun modo alla causa solidale da loro promossa. Per questo motivo, è arrivata la sanzione dell’Antitrust comminando una multa da un milione di euro.