Torino è la città italiana più economica per gli affitti

La città di Torino ha consolidato la sua posizione di città italiana più conveniente per gli affitti in tutte le tipologie di immobili, mantenendo una certa stabilità nell'andamento dei prezzi. Lo dice HousingAnywhere, la più grande piattaforma europea di affitti a medio termine, che ha pubblicato il suo ultimo International Rent Index per il quarto trimestre del 2023, analizzando gli andamenti dei prezzi di affitto nelle 23 maggiori città europee. Al termine del 2023, Torino ha registrato un calo annuo dei prezzi degli appartamenti del 10% rispetto all'anno precedente, posizionandosi come la città più accessibile, con un canone medio di 700 euro in meno rispetto alla seconda città italiana più economica per gli appartamenti, Firenze, con un canone medio di 1.600 euro. Alloggiare in affitto a Torino costa significativamente meno che nelle altre città d'Italia: 900 euro per un appartamento, 720 euro per un monolocale (come per una stanza a Milano) e 520 per una stanza privata.