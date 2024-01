Esseco Group rafforza la produzione e investe su Novara

Prosegue il percorso di riorganizzazione aziendale di Esseco Group, lo storico gruppo industriale chimico italiano con una storia familiare ultracentenaria e sede a San Martino di Trecate (Novara). La Esseco Italia, società della divisione Esseco Industrial che offre prodotti e servizi per l'industria della chimica organica e inorganica, specializzata in zolfo derivati e cloro-alcali, si rafforza con una nuova struttura organizzativa focalizzata sui processi produttivi che verranno ottimizzati per soddisfare le esigenze dei mercati internazionali anche attraverso investimenti nello stabilimento piemontese. Il brand Enartis, leader dal 2003 sul mercato vitivinicolo mondiale, diviene quindi una società autonoma assieme alle altre imprese della divisione enologica di Esseco Group: Ever, Sofralab Groupe e Italiana Biotecnologie. "Il sito di San Martino di Trecate rimarrà il principale fornitore dei prodotti di Enartis e degli altri brand della divisione enologica - spiega Roberto Vagheggi, direttore generale di Esseco Industrial e ceo della divisione Cloro-Alcali - potendo contare su certificazioni food all'avanguardia, competenze e gestione produttiva di massima qualità. La riorganizzazione si à resa necessaria e strategica per proseguire nel percorso di rafforzamento delle produzioni chimiche industriali. Esseco Italia potrà così concentrarsi sui pianificati importanti investimenti di ampliamento dell'attuale capacita' produttiva e di ammodernamento nel reparto di produzione delle soluzioni per l'enologia". Esseco Italia contribuirà, quindi, al rafforzamento della divisione Esseco Industrial, presente oggi in 10 Paesi con oltre 770 dipendenti, più di un milione di tonnellate annue prodotte e circa 700 milioni di euro di fatturato nel 2022. Il sito di San Martino di Trecate proseguirà lo sviluppo nel solco della transizione ecologica.