Dopo tre anni ha riaperto oggi il pronto soccorso di Cuorgnè

Ha riaperto questa mattina, dopo oltre tre anni, il pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgnè. Il reparto ha ricevuto la visita del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, del direttore generale dell'Asl To4, Stefano Scarpetta, e di numerosi sindaci della zona. Sono state proprio le amministrazioni locali a sollecitare ripetutamente Regione e Asl sulla riapertura del pronto soccorso. "Momento importante per questo territorio anche perché diamo seguito ad un impegno che ci siamo assunti nei confronti della cittadinanza - ha detto il governatore Cirio - in un contesto generale complicato per la sanità pubblica, restituiamo a questa zona il diritto alla salute che abbiamo il dovere di garantire a tutti i cittadini del Piemonte". Presenti, tra gli altri, anche l'assessore alle politiche sociali della Regione, Maurizio Marrone, i consiglieri regionali Mauro Fava e Andrea Cane, il sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore.