Calcio: Toro-Napoli, Digos cerca chi ha lanciato fumogeni

La digos della questura di Torino sta visionando in queste ore il materiale video della partita di Torino-Napoli, terminata 3-0, per identificare gli ultras partenopei che hanno lanciato, dal settore ospiti, fumogeni, torce e petardi in campo. La rabbia dei gruppi organizzati è esplosa ieri pomeriggio all'Olimpico Grande Torino dopo il terzo goal dei granata.A causa del lancio ripetuto dei fumogeni l'arbitro Maurizio Mariani è stato costretto a fermare il gioco più volte. Gli ultras del Napoli erano arrivati nel capoluogo piemontese a bordo di mini Van e auto private. Anche davanti ai cancelli che portano al settore ospiti, prima dell'inizio del match, sono stati lanciati decine di petardi e bombe carta.