Controlli dei vigili a Torino, nel 2023 oltre mille le multe

Sono 1.148 le violazioni accertate dalla polizia locale di Torino durante i controlli del trasporto su autobus, autoarticolati e autotreni nel 2023. I veicoli controllati sono stati 863 con 45 richieste di ritiro o sospensione delle patenti, 34 misure di fermo o sequestro dei mezzi e 53 segnalazioni agli enti competenti nel settore dell'autotrasporto. Durante i controlli sugli autocarri per il trasporto merci, le violazioni maggiormente contestate sono state il non rispetto dei periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali. Tra le infrazioni più frequenti commesse dai carri attrezzi risultano invece le violazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza. "I risultati, raffrontati con quelli degli anni precedenti - spiega il comandante della polizia locale Roberto Mangiardi - evidenziano come il potenziamento dell'attività di controllo abbia anche un importante ruolo preventivo nello scoraggiare nuove violazioni. I mezzi pesanti trasportano quotidianamente merci e persone sul territorio cittadino e per tale ragione è importante che svolgano questa attività nel totale rispetto delle norme e della sicurezza".