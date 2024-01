Oltre 600mila visitatori ai Musei Reali di Torino nel 2023

Sono state 626.359 le persone che, nel 2023, hanno visitato i Musei Reali, 168.422 in più del 2022 (+36%). Particolarmente premiata dal pubblico (25.000 visitatori) è stata la mostra A tu per tu con Leonardo. Il genio e il suo tempo che, dal 7 aprile al 9 luglio, ha raccontato la vita e il tempo di Leonardo attraverso il prezioso nucleo della Biblioteca Reale, tredici disegni autografi e il Codice sul volo degli uccelli, affiancati da una preziosa selezione di opere dalle collezioni dei Musei Reali. Molto apprezzata l'Estate Reale, con mostre temporanee e l'alternarsi, ai Giardini Reali e al Teatro Romano, di concerti e performance. Durante le feste natalizie i visitatori sono stato 40.908 visitatori tra sabato 23 dicembre e domenica 7 gennaio. L'esposizione temporanea nelle Sale Chiablese, Africa. Le collezioni dimenticate, è stata ammirata da 2.870 persone e sarà aperta fino al 25 febbraio. Il 2024 si apre con la prosecuzione della mostra dossier Giulia & Tancredi Falletti di Barolo collezionisti, in occasione del bicentenario della nascita del Distretto Sociale Barolo. Fino al 7 aprile, la rassegna curata dai Musei Reali con l'Opera Barolo, celebra i marchesi Giulia e Carlo Tancredi Falletti di Barolo, personalità di spicco della società piemontese del XIX secolo. La primavera ai Musei Reali propone un ricco programma. Dal 23 marzo al 28 luglio nelle Sale Chiablese si tiene una mostra dedicata al pittore Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, protagonista della scena artistica italiana nella prima metà del Seicento. Perno del percorso espositivo è il nucleo di opere delle collezioni della Galleria Sabauda e della Biblioteca Reale, accostate a dipinti, disegni, incisioni in prestito da musei e collezioni italiane e internazionali. Dal 28 marzo al 30 giugno, l'appuntamento con Leonardo da Vinci in Biblioteca Reale è dedicato quest'anno all'Autoritratto. Per i 300 anni dalla nascita del Museo di Antichità, dal 23 aprile al 10 novembre, lo Spazio Scoperte della Galleria Sabauda ospita l'esposizione La scandalosa e la magnifica. 300 anni di ricerche in Piemonte su Industria e sul culto di Iside.