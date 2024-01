Segre-Seymandi: ancora aperto fascicolo

La procura di Torino sta continuando a indagare sul caso Segre-Seymandi per violazione della privacy. Nonostante tra i due ex fidanzati sia stato trovato un'accordo economico per il matrimonio saltato, resta aperto sui tavoli dei magistrati un fascicolo legato alla rivelazione di dati personali senza il consenso della vittima. La vicenda della rottura tra il banchiere Massimo Segre e l'imprenditrice, con la passione per la politica, Cristina Seymandi, era finita quest'estate sulle pagine della cronaca, anche della stampa straniera, dopo che era stato pubblicato un video di una festa di compleanno, organizzata in una villa nella collina torinese, in cui Segre annunciava la rottura del fidanzamento con la Seymandi per presunti tradimenti di lei. Il reato per violazione della privacy era stato contestato quando il caso era finito in procura ed è rimasto in piedi, in quanto è procedibile d'ufficio, anche se Seymandi ha ritirato la querela di parte. Spetterà ora al pubblico ministero Roberto Furlan la decisione di andare avanti con l'inchiesta o se chiedere l'archiviazione.

Nel fascicolo aperto dalla procura di Torino sulla vicenda Segre-Seymandi non sarebbe contenuto solo il reato per violazione della privacy. A quanto si apprende l'inchiesta del pubblico ministero Roberto Furlan riguarda anche contestazioni che parrebbero essere riconducibili alla violenza privata. Per tutte queste ipotesi di reato, come per la rivelazione di dati personali senza il consenso della vittima, si sta procedendo d'ufficio fin dall'inizio della vicenda, nonostante il ritiro della querela e il fatto che tra il banchiere Massimo Segre e l'imprenditrice Cristina Seymandi, dopo la rottura del fidanzamento resa pubblica grazie a un video diventato virale, ci sia stato un accordo economico.