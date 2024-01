Attesi primi testi in Procura sul caso Ferragni-Balocco

Dovrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni con la convocazione dei manager dei team di Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, l'indagine della Procura di Milano in cui le due imprenditrici sono indagate per truffa aggravata per l''affaire del pandoro. Dopo le acquisizioni di ieri nelle carte negli uffici dell'azienda piemontese da parte della Gdf, le carte raccolte, comprese quelle del procedimento dell'Antitrust, consentiranno di individuare chi dei dirigenti delle società dell'influencer e della Balocco si è occupato del progetto "Pink Christmas" e del contratto sottoscritto nel dicembre 2021. Saranno loro, con tutta probabilità, i primi ad essere sentiti come testi per ricostruire la vicenda sulla quale, più avanti, verranno interrogate anche la influencer, difesa dagli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone e la ad e presidente della Balocco, la quale ieri ha nominato l'avvocatessa Alessandra Bono del Foro di Torino.