Regione Piemonte, "borse di studio universitarie sono coperte"

I fondi per le borse di studio universitarie non sono stati tagliati, ci sono oltre 92 milioni, la cifra è stata più che raddoppiata". Così l'assessora all'Istruzione del Piemonte, Elena Chiorino, ha risposto agli studenti in protesta per la mancata erogazione, a quanto hanno affermato, di 1.800 borse. "Confermo che tutte le borse saranno coperte. Sulle rate attuali, siamo venuti a sapere ieri di una problema di cassa di Edisu. Appena venuti a conoscenza del problema abbiamo dato mandato agli uffici di pagare, in modo che la prossima settimana comincino le erogazioni con circa 24 milioni di euro. Per chi chiede una data, riteniamo che per fine mese saranno fatte le erogazioni. Solo per 1.959 studenti, risultati idonei successivamente, l'iter è cominciato dopo e quindi i fondi saranno erogati in un momento successivo, collegandoli alla prossima legge di bilancio. Questi saranno disponibili al più tardi da marzo".