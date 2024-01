ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Olivetti, ceduta la "casa" della Lettera 22

Lo stabilimento di Agliè in cui si produceva la macchina da scrivere diventata un'icona nel Novecento passa di mano. Dopo 15 anni di abbandono si mettono le basi per dare un futuro all'area che è stata per oltre un secolo fulcro dell'economia locale

È stato venduto l’ex stabilimento Olivetti di Agliè, nel Torinese, noto in tutto il mondo per la produzione della macchina da scrivere “Lettera 22”. A darne notizia il Consorzio insediamenti produttivi che, a fine dicembre, ha ceduto la parte di comprensorio di sua proprietà alla società Immobiliare Besa, storica proprietaria della cartiera di Parella e sito operativo della Osai Spa, “che completerà il ciclo di attività necessarie a creare nuove opportunità insediative per il recupero totale del sito”. L’ex Olivetti di Agliè ha chiuso nel 2008: al momento sono in corso opere di bonifica del sito che si concluderanno nei prossimi due anni.

Un comprensorio industriale storico per il Canavese: quello stabilimento ha rappresentato per anni una grande opportunità di lavoro e di prestigio, dedicata prima allo stampaggio di tessuti ed all’industria tessile sin dalla seconda metà dell’800 con la Bluer e poi con la De Angeli-Frua. Successivamente Adriano Olivetti, acquisiti i capannoni nel 1955, li riconverte per la produzione della macchina da scrivere «lettera 22»: un successo industriale e un'icona di stile in tutto il mondo. Dal 2008 il sito industriale ha vissuto uno stato di abbandono.

Il Consorzio Insediamenti Produttivi, soggetto misto pubblico privato che dal 1981 opera sul territorio al fianco delle amministrazioni al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio, ha dato notizia oggi della cessione dell'ex Olivetti. Il 31 gennaio 2023 il Consorzio e l’operatore privato Massimo Truffa, a seguito di apposita lottizzazione, hanno acquistato da Prelios l’intero comprensorio industriale in disuso.

Il Consorzio ha quindi trovato un nuovo investitore privato vendendo, in data 21 dicembre 2023 la parte di comprensorio di sua proprietà alla società Immobiliare Besa Srl, storica proprietaria della cartiera di Parella - sito operativo della Osai As Spa, che completerà il ciclo di attività necessarie a creare nuove opportunità insediative per il recupero totale del sito avvalendosi della collaborazione del Consorzio.

“Accolgo con grande piacere la notizia dell’avvenuta acquisizione e l’inizio di una procedura che porterà ad un recupero del complesso industriale dell’area ex Olivetti – dice il sindaco di Agliè, Marco Succio – un’area che è stata il perno dello sviluppo economico della comunità alladiese, prima con la De Angeli e Frua e poi con Olivetti e che dopo circa 15 anni di totale abbandono auspichiamo possa tornare ad essere un luogo vivo ed un polo produttivo degno del suo glorioso passato”.