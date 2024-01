COMUNE DI TORINO

Lo Russo perde la "quota Rosa"

Il segretario generale Iovinella risponde alla chiamata del sindaco di Roma Gualtieri e si sposta nella Capitale. Un bel colpo per la sua carriera. Il sindaco di Torino ora è alla ricerca di un sostituto e si appresta a rivedere la prima linea della burocrazia di Palazzo civico

Stefano Lo Russo perde la sua “quota Rosa”. Un tassello di quella che è stata ribattezzata la “città delle donne”, visti i ruoli apicali occupati nell’amministrazione di Torino, salta dopo che il segretario generale Rosa Iovinella ha deciso di tornare nella regione dalla quale era partita, esattamente due anni fa, alla volta del capoluogo piemontese. Come la capitale che fu, anche lei si sposta da Torino a Roma, scelta dal sindaco Roberto Gualtieri nell’anno che precede il Giubileo. Prenderà servizio il Primo febbraio.

Classe 1970, originaria di Caserta, Iovinella era giunta sotto la Mole da Latina all’indomani dell’elezione di Lo Russo. La sua nomina seguì quella di Michela Favaro a vicesindaca, di Valentina Campana a capo di gabinetto e di Alessandra Cimadom nel ruolo di direttore generale. Così l’alta burocrazia di Torino era tutta appannaggio delle donne.

Una cosa va riconosciuta a Lo Russo: di aver avuto fiuto, anche perché Iovinella aveva ricevuto più critiche (fin troppo ingenerose) che elogi durante il suo incarico a Latina. Ora al sindaco toccherà mettersi alla ricerca di un sostituto o di una sostituta, proprio nei giorni in cui altri grand commis della città hanno varcato per l’ultima volta il portone di Palazzo civico, come ad esempio il direttore finanziario Paolo Lubbia che si è congedato dai colleghi prima di Natale e ora è in pensione.

Nella foto del settimanale F con il sindaco Lo Russo Michela Favaro (vicesindaco), Alessandra Cimadom (direttore generale), Valentina Campana (capogabinetto) e Rosa Iovinella (segretario generale)