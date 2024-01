Drag queen aggredita, presentata ai carabinieri la denuncia

È stata presentata questa mattina, ai carabinieri della stazione San Donato di Torino, la denuncia per l'aggressione avvenuta l'altro ieri, verso le 3.30 in piazza Vittorio Veneto, di cui è stata vittima la drag queen La Myss, famosa per essere la sosia della rapper Miss Keta. Secondo il suo racconto fatta ai militari dell'Arma, mentre si trova alla fermata dell'autobus insieme ad alcuni amici, sarebbe stata aggredita da una quindicina di persone, che l'hanno colpita con calci e pugni, strappandole la parrucca che aveva addosso. Una ragazza che faceva parte del gruppo avrebbe gridato contro La Myss: "Se vai in giro con la parrucca bionda e gli occhiali da sole non puoi pretendere di non essere picchiata". Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la drag queen è stata trasporta all'ospedale Gradenigo. L'aggressione "omobilesbotransafobica" era stata denunciata dall'Arcigay Torino.