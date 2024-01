Torino, ripulita la lapide in memoria del maresciallo Berardi

È stata ripulita la lapide, imbratta con un graffito, che a Torino ricorda, in largo Belgio, il maresciallo di polizia Rosario Berardi, assassinato dalle Brigate Rosse il 10 marzo 1978. Lo ha reso noto l'assessore comunale alla manutenzione Francesco Tresso. "Siamo prontamente intervenuti per ridare dignità alla memoria del maresciallo - ha spiegato Tresso -. Purtroppo non è la prima volta che questo avviene, e continueremo a intervenire se ce ne sarà bisogno, replicando a ignoranza e stupidità". L'atto vandalico era stato denunciato pochi giorni fa dal figlio del maresciallo, Giovanni Berardi, presidente dell'Associazione europea vittime del terrorismo.