Caso Pozzolo: più lunghi tempi di guarigione del ferito

Sembrano destinati ad allungarsi i tempi della completa guarigione di Luca Campana, il 31enne elettricista di Candelo (Biella) rimasto ferito la notte di Capodanno da un proiettile esploso dalla pistola del deputato Emanuele Pozzolo durante una festa nei locali della Pro Loco di Rosazza. È quanto filtra da ambienti vicini all'indagine. I dieci giorni di prognosi indicati inizialmente dai medici terminano domani ma ancora ieri, come riferiscono i conoscenti, il giovane camminava a fatica servendosi di stampelle. È probabile che, in caso di persistenza dei disturbi fisici, vi sarà una nuova visita. Campana, con l'assistenza dell'avvocato Marco Romanello, ha presentato una querela contro Pozzolo, indicato come la persona che stava maneggiando la pistola nel momento in cui è partito lo sparo. Il proiettile gli si era conficcato nel quadricipite di una coscia; i medici lo hanno estratto dalla parte posteriore poco al di sotto del gluteo.