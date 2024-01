Procura Biella, 3 pm e 1.200 fascicoli a testa

Solo tre magistrati in servizio effettivo, una media di 1.200 fascicoli in carico a ciascun sostituto procuratore. È la situazione della procura di Biella, in questa settimana al centro delle cronache per l'inchiesta sullo sparo a Rosazza della notte di Capodanno. L'organico è considerato dagli addetti ai lavori - compresi gli organi locali dell'avvocatura - sottodimensionato rispetto alle esigenze. Il procuratore capo, Teresa Angela Camelio, oltre a svolgere le normali funzioni direttive si alterna ai suoi sostituti nei turni arrestati, nelle udienze di convalida e persino nei processi celebrati dai giudici di pace. Negli ambienti giudiziari si fa presente che, per quantità di fascicoli di cui devono occuparsi i singoli pm, la procura di Biella è la prima in Italia fra quelle che hanno sede in una città capoluogo di provincia.