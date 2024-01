Pozzolo sospeso dal gruppo di FdI alla Camera

Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo di FdI. Lo ha deciso l'ufficio di presidenza del gruppo, come spiegano fonti parlamentari. "L'ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera - spiega il capogruppo Tommaso Foti - ha adottato in data odierna, in via d'urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell'onorevole Emanuele Pozzolo".