Piemonte, sette nomine in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale ha votato oggi sette nomine. Al Consiglio regionale di Sanità ed Assistenza (Coresa) andrà Matteo Leone Vannucci, in qualità di esperto. Beatrice Rinaudo sarà membro della Commissione regionale per la realizzazione delle Pari opportunità fra uomo e donna. Le consigliere Sara Zambaia (Lega) e Sarah Disabato (M5s), rispettivamente per la maggioranza e l'opposizione, siederanno nel Tavolo scientifico 'Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale e introduzione del Nipt nell'Agenda di gravidanza'. I consiglieri Paolo Ruzzola (Fi) e Andrea Cane (Lega) per la maggioranza, e Silvana Accossato (Luv) per le opposizioni, saranno nella Consulta per la valorizzazione del patrimonio linguistico dialettale del Piemonte.