Frana al Frejus, parte oggi servizio treni Tgv-bus Milano-Parigi

Dopo oltre quattro mesi dalla frana caduta nella valle francese della Maurienne, al di là del confine italiano al valico del Frejus, riapre il servizio, al momento misto su ferrovia e bus, gestito da Sncf Voyageurs del Tgv Inoui tra Milano, Torino e Parigi. I passeggeri dovranno spostarsi dal treno al bus nel segmento interrotto alla circolazione ferroviaria, tra Oulx (Torino) e Saint-Jean de Maurienne (in Francia). Nella stazione transalpina il viaggio sarà completato sul treno Tgv verso Chambery e Parigi. Sncf Voyageurs informa di avere già messo in vendita i biglietti, a partire da 39 euro, dal 10 gennaio al 24 marzo ma jha già deciso di prorogare la disponibilità: prossimamente saranno presto messi in vendita anche i biglietti per le date successive al 24 marzo. "Oggi è un giorno di estrema importanza. - commenta Jean-Francois Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia- Dopo 4 mesi di stop. Il servizio sostitutivo di collegamento tra Italia e Francia è un'alternativa pratica e sostenibile al trasporto aereo, per la ripresa dei collegamenti tra due nazioni che sono sempre state interconnesse e il cui collegamento è per noi di fondamentale importanza".