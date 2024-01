Energia: a Torino 100mila in regime di tutela, metà vulnerabili

A Torino sono circa 100mila i clienti Iren in regime di tutela per l'energia elettrica, circa la metà dei quali definiti vulnerabili e che, quindi, manterranno per ora questo regime. A illustrare i dati l'ad di Iren Mercato, Gianluca Bufo, durante una commissione consiliare convocata proprio nel giorno in cui si apre l'asta fra gli operatori per il passaggio al mercato libero. "Il processo di liberalizzazione del mercato di energia e gas è iniziato già da tanti anni - ha precisato Bufo - e il mercato libero è già stato scelto da tanti italiani. Ora è venuto il momento di dire basta definitivamente ai mercati della tutela, con grande serenità ma con doverosa attenzione". I referenti di Iren hanno poi sottolineato che "Arera (l'autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ndr) in questi anni ha lavorato a costruire strumenti per consentire al cliente di confrontare le offerte con un portale apposito. Da parte nostra faremo una attenta azione di comunicazione in bolletta e su tutti i canali disponibili". A questo proposito anche l'assessore comunale Paolo Chiavarino ha osservato che "tocca alle istituzioni, ora più che mai, far conoscere le possibilità offerte dal mercato libero ed è importante semplificare il messaggio al cittadino".