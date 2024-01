Disabato (M5s), Cirio risolva sovraffollamento dei pronto soccorso

"Non basta tagliare nastri, Alberto Cirio visiti i pronto soccorso piemontesi e trovi una soluzione al sovraffollamento": lo chiede la capogruppo M5s in Regione, Sarah Disabato. "Dopo i festeggiamenti inopportuni di ieri mattina per la riapertura del pronto soccorso di Cuorgnè, da lui stesso chiuso per tre anni - dice Disabato - Cirio ha deciso di rincarare la dose rispondendoci che se ogni campagna elettorale portasse la riapertura di un servizio, lui vorrebbe essere in campagna elettorale permanente. Ci chiediamo a questo punto come mai nei suoi 5 lunghi anni di propaganda elettorale si sia dimenticato di visitare i pronto soccorso piemontesi, nei quali centinaia di malati aspettano per giorni sulla barella in attesa di un posto letto che non c'è, il tutto mettendo a rischio i ricoveri ordinari e gli interventi chirurgici programmati e allungando le liste di attesa. La situazione è stata denunciata a più riprese dai sindacati Anaao-Assomed Piemonte e Nursind, rimasti totalmente inascoltati". "La realtà - aggiunge - è che il centrodestra nella gestione dell'emergenza sovraffollamento ha pienamente fallito. Presenteremo un'interrogazione per capire cosa non abbia funzionato con il piano illustrato in pompa magna nel dicembre 2022. Oltre a tagliare nastri, Cirio visiti gli ospedali dove medici e infermieri da settimane combattono in trincea per mantenere in piedi la sanità pubblica, la stessa che la sua giunta sta sempre più affossando".