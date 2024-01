Lo Russo, ricordo Sassoli deve continuare a esserci d'esempio

"Oggi, mentre l'Europa attraversa un momento complesso e difficile, non possiamo fare a meno di pensare a una figura come quella di David: il suo ricordo deve continuare ad esserci di esempio nel nostro impegno quotidiano per la comunità, per il nostro Paese e per l'Europa". Così, sui social, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo nel secondo anniversario della scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Due anni in cui abbiamo avvertito fortemente la sua mancanza", scrive il primo cittadino di Torino ricordando le sue parole: "siamo immersi in trasformazioni epocali che, per essere governate, hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d'audacia". Parole, afferma Lo Russo, che "continuano a spronarci, e nell'anno in cui andremo alle elezioni europee, le prime senza di lui, a spingerci a farci carico di quei valori profondi che ha incarnato durante il suo percorso di vita al servizio dei grandi ideali alla base dell'Unione".