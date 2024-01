Uilm, Microtecnica strategica per l'aerospazio torinese

"Oggi l'azienda ha manifestato l'intenzione di ricorrere contro il 'golden power' esercitato dal Governo. Qualunque scenario si verifichi, per noi la priorità è salvaguardare l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori". Lo affermano per la Uilm il funzionario responsabile Microtecnica, Aniello Montella, e il funzionario Uilm Alberto Coalova, al termine dell'incontro con l'azienda che si è svolto oggi presso l'Unione Industriale di Torino. In base a quanto sostenuto dai rappresentanti aziendali di Collins Italy, società che controlla Microtecnica, l'iter del ricorso contro il golden power dovrebbe concludersi entro i prossimi sei mesi, a luglio. La società ha confermato l'intenzione di continuare il percorso di cessione a Safran. "Nei prossimi mesi - sottolineano Montella e Coalova - sarà fondamentale monitorare l'evoluzione della vicenda, anche sulla base di quanto verrà stabilito dopo il ricorso. Microtecnica deve rimanere una realtà strategica per l'aerospazio torinese". Microtecnica impiega 450 lavoratori a Torino, 90 a Luserna San Giovanni (Torino) e 120 a Brugherio (Milano).