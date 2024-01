Lear: sindacati, azienda si assuma responsabilità

"Chiediamo a Lear di non aspettare i risultati del tavolo di settore automotive aperto presso il Mimit, ma di iniziare un confronto basato su ciò che già esiste e che è già nelle nostre disponibilità". Lo scrivono in una nota congiunta i sindacati Fim, Fiom e Uilm nazionali, commentando la vertenza Lear al ministero delle Imprese e del Made in Italy. La Lear di Grugliasco fa parte della filiera della componentistica automotive e dell'indotto Stellantis, per la quale produce sedili. L'azienda rischia di subire pesanti ricadute dal trasferimento delle attività produttive di Stellantis a Mirafiori. "Purtroppo la direzione di Lear oggi ci ha prospettato un quadro estremamente vago e ha rinviato ancora a un ulteriore confronto fra qualche settimana. Lear vorrebbe aspettare le risultanze del tavolo automotive, ma si tratta di un approccio a nostro avviso sbagliato poiché il tavolo di settore affronta questioni di ordine generale e potrà migliorare le condizioni generali di competitività, ma per sua natura non riguarda crisi specifiche", spiegano i sindacati. La direzione di Lear Torino, secondo i sindacati, "ha già la responsabilità di aver perso importanti commesse e ora deve finalmente assumersi le sue responsabilità". I sindacati hanno avanzato dell proposte: "Passare al contratto di solidarietà per provare a sfruttare al massimo gli ammortizzatori sociali a disposizione, portare lavoro da altre realtà del gruppo che oggi sono più che sature e ricercare possibili diversificazioni produttive. Dobbiamo iniziare un percorso sufficientemente lungo e solido da traguardare la acquisizione di nuovi ordini, scongiurando il rischio di chiusura e di licenziamenti", si legge.