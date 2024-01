Aeroporto di Torino, 2023 record con 4,5 milioni di passeggeri

L'aeroporto di Torino batte nel 2023 ogni record di traffico precedente, superando per la prima volta la soglia dei 4,5 milioni di passeggeri. Sono stati infatti 4.531.187 i passeggeri registrati nel 2023, in aumento dell'8% sul 2022 e del 14,7% sul 2019. Traina la crescita la netta ripresa del segmento internazionale, che nel 2023 ha registrato volumi superiori a 2,33 milioni di passeggeri (+18,7% sul 2022 e +15,1% sul 2019). L'apertura di diverse nuove tratte internazionali dirette Ryanair, che ha base a Torino da novembre 2021, ha contribuito in maniera significativa a questo andamento. Nel 2023 sono infatti state avviate le nuove rotte da e per Alicante, Porto, Stoccolma e Vilnius, cui si aggiunge il volo da e per Parigi Orly di Volotea. Ai nuovi voli si somma la ripresa del traffico neve dal Nord Europa, dall'Irlanda e dalla Gran Bretagna. Nella top-10 delle destinazioni internazionali si trovano Londra, Parigi, Barcellona, Madrid, Monaco, a cui seguono Tirana, Francoforte, Amsterdam, Bruxelles Charleroi e Valencia. In termini di maggior crescita rispetto al 2022 spiccano Tirana (+76%), Bruxelles Charleroi (+67%) e Monaco (+47%). Sul fronte nazionale Catania si conferma in testa alla graduatoria, seguita da Roma, Napoli, Palermo, Bari, Lamezia Terme, Brindisi, Cagliari, Olbia e Trapani. Il mese di dicembre 2023, con 356.271 passeggeri viene archiviato come miglior dicembre della storia dell'aeroporto di Torino, dopo che anche ottobre (395.234 passeggeri) e novembre (313.374) avevano già battuto ogni rispettivo precedente primato. "Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo grande risultato, che ci ha portato a superare per la prima volta nella storia dell'aeroporto i 4,5 milioni di passeggeri nel 2023. Il merito di questa crescita è da attribuire al forte afflusso di passeggeri dall'estero, che grazie ai numerosi voli diretti a prezzi contenuti hanno potuto raggiungere ed apprezzare le tante risorse turistiche del nostro territorio" commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.